Мининфраструктуры оптимизировало транспортировку гуманитарной помощи

Мария Шевчук
Экономика
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Мининфраструктуры оптимизировало транспортировку гуманитарной помощи
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Министерство инфраструктуры за период войны ввело ряд решений, которые помогли оптимизировать логистику доставки гуманитарных грузов из-за границы и внутри страны. В частности, была упрощена процедура пересечения границ Украины для водителей грузового транспорта и организована работа логистических хабов за границей.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе министерства.

"Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

В МИУ отметили, что за период войны через систему "ШЛЯХ" обработано и разрешено пересечение границы 12 107 водителям, из которых 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.

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"Речь идет об 1 184 водителях, совершивших перевозку с 24 февраля по 7 марта, и 2 625 водителях, пересекших границу с 7 по 13 марта", – уточняют в министерстве.

Мининфраструктуры оптимизировало транспортировку гуманитарной помощи

Также Мининфраструктуры осуществляет бронирование военнообязанных водителей, не имеющих лицензии на международные автомобильные перевозки, но желающих их осуществлять. За весь период было забронировано 236 водителей.

Более того, Украина принимает участие в формировании логистических хабов в Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии, позволяющих быстро и бесперебойно доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории Украины.

"Представители Мининфраструктуры Украины с автомобильными перевозчиками на месте координируют логистику и регулярность отправления транспорта с указанных хабов в Украину. С основного хаба в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки", – отметили в МИУ.

Отдельно в министерстве рассказали и о так называемой "антироссийской транспортной коалиции", страны-участницы которой ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

"Пока это Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция. Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны", – информируют в министерстве.

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