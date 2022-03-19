Мининфраструктуры оптимизировало транспортировку гуманитарной помощи

Министерство инфраструктуры за период войны ввело ряд решений, которые помогли оптимизировать логистику доставки гуманитарных грузов из-за границы и внутри страны. В частности, была упрощена процедура пересечения границ Украины для водителей грузового транспорта и организована работа логистических хабов за границей.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе министерства.

"Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

В МИУ отметили, что за период войны через систему "ШЛЯХ" обработано и разрешено пересечение границы 12 107 водителям, из которых 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.

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"Речь идет об 1 184 водителях, совершивших перевозку с 24 февраля по 7 марта, и 2 625 водителях, пересекших границу с 7 по 13 марта", – уточняют в министерстве.

Также Мининфраструктуры осуществляет бронирование военнообязанных водителей, не имеющих лицензии на международные автомобильные перевозки, но желающих их осуществлять. За весь период было забронировано 236 водителей.

Более того, Украина принимает участие в формировании логистических хабов в Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии, позволяющих быстро и бесперебойно доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории Украины.

"Представители Мининфраструктуры Украины с автомобильными перевозчиками на месте координируют логистику и регулярность отправления транспорта с указанных хабов в Украину. С основного хаба в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки", – отметили в МИУ.

Отдельно в министерстве рассказали и о так называемой "антироссийской транспортной коалиции", страны-участницы которой ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

"Пока это Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция. Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны", – информируют в министерстве.

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