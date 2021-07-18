Минимальную зарплату в Украине обещают поднять до 7700 грн

Размер минимальной заработной платы в 2022 году может составить 7 тысяч 700 гривен. О таких планах Министерства финансов Украины сообщил глава этого ведомства Сергей Марченко.

Как отметил министр финансов в эфире "24 канала", при этом предвидится рост инфляции на 2%. "Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату, – ред.) до 7 тысяч 700 гривен", – сказал он.

По его словам, Минфин достаточно умеренно закладывает рост социальных показателей. "Мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах", – объяснил министр. Он уточнил, что последние составляют от 50 до 100 миллиардов гривен.

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Данные средства могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума, а также на рост пенсий.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 – 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – заверил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началась массовая проверка законности выплат зарплаты предприятиями. Тех, кто платит часть денег "в конвертах", ждут крупные штрафы. Таких работодателей в государстве – миллионы.