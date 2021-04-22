Минфин захотел втрое поднять налог на выбросы CO2
Министерство финансов Украины предложило повысить втрое (с 10 грн до 30 грн за тонну) ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2).
Соответствующая норма содержится в разработанном им "ресурсном законопроекте" №4101-д. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Также ведомство инициирует поэтапное (до 1 января 2029 года) повышение в десять раз ставок этого налога на выбросы загрязняющих веществ в воду.
Предполагается, что с 1 июля этого года они будут увеличены вдвое, а с 1 января 2022 года будут ежегодно повышаться еще на 100% от нынешнего уровня (или на 10% от конечного уровня).
"Ресурсный законопроект" правительство предлагало принять еще в пакете с законом о госбюджете-2021, однако депутаты отказались это сделать.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов.
По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.