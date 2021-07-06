Минэнерго вновь обратилось к НКРЭКУ из-за злоупотреблений трейдеров

Министерство энергетики третий раз за последний месяц призвал НКРЭКУ остановить махинации трейдеров- спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом говорится в заявлении министерства по результатам совещания под председательством министра Германа Галущенка.

"Во время совещания были обговорено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время к внедрению системных мер. Решение заключается в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" в процентном значении от их объема торговли", - говорится в заявлении министерства.

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Ограничить манипуляции трейдеров Министерство энергетики впервые призвал НКРЭКУ еще в начале июня, однако до сих пор регулятор не прислушался к позиции министерства.

Кроме того Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с просьбой вернуть ликвидность на РДН, утвердив методику расчета предельной цены на электроэнергию.

Напомним, 2 июля из-за ценовых махинации трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед до исторического минимума.

По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.

НКРЭКУ официально признала наличие махинаций трейдеров в начале июня, однако несмотря на просьбы Минэнерго и НАЭК "Энергоатом", отказалась ограничивать их злоупотребления.