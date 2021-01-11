Миллионные инвестиции в комфорт и безопасность: в Мариуполе показали пример ответственного ведения бизнеса

Группа Метинвест продолжает показывать пример ответственного ведения бизнеса. В компании постоянно инвестируют в улучшение условий работы сотрудников предприятий, входящих в группу, а также в повышение безопасности производства.

Среди последних нововведений – отремонтированные с учетом санитарно-бытовых норм помещения для персонала на меткомбинате "Азовсталь" Группы Метинвест. Обновленные помещения, для отдыха сотрудников, были открыты после ремонта накануне новогодних праздников.

Всего в ремонты помещений на "Азовстали" было инвестировано около 6 миллионов гривен.

Дополнительно для сотрудников была закуплена и установлена современная бытовая техника.

В администрации меткомбината сообщили, что продолжат инвестировать в ремонты и повышение комфорта для сотрудников и дальше.

"Мы продолжаем планомерно ремонтировать санитарно-бытовые помещения во всех подразделениях меткомбината. Помимо полной замены всех важных коммуникаций, устанавливаем новую технику и мебель. Комфортные условия не только поднимают настроение, но и способствуют продуктивной работе", - отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

В то же время на ММК имени Ильича выполнены работы по ещё более тщательному обеспечению безопасности. Здесь ввели новые стандарты потолочного освещения.

Так, в сентябре прошлого года на ММК имени Ильича был завершен первый этап обновления потолочного освещения на аглофабрике. На промплощадках подразделения установили более 1400 единиц современных светодиодных светильников.

Расчетная экономия электроэнергии за счет реализации проекта составит более 4,5 млн кВт-ч в год.

Там не только установили современную осветительную систему, но и обновили кабельные системы и щитовые. Уровень освещенности промышленных площадок после проведения работ полностью соответствует санитарным нормам. К тому же современные светильники позволят экономить до 80% потребляемой электроэнергии, что составит более 1 млн кВт-ч в год.

Эта модернизация стала результатом сотрудничества Метинвеста и компании YАSNO Efficiency.

"Группой Метинвест и компанией "YASNO- Efficiency" достигнуто соглашение о продлении меморандума о сотрудничестве еще на два года. Такое эффективное партнерство открывает новые возможности для дальнейшего повышения энергоэффективности оборудования и технологических процессов, дает больше комфортных и безопасных рабочих мест", – объяснил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Группа Метинвест продолжает инвестировать в безопасность и комфорт своих сотрудников. Уже не первый год Группа задает тон в этом направлении другим промышленным гигантам в Украине.