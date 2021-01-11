Мільйонні інвестиції в комфорт і безпеку: у Маріуполі показали приклад відповідального ведення бізнесу

Група Метінвест продовжує показувати приклад відповідального ведення бізнесу. У компанії постійно інвестують у поліпшення умов роботи співробітників підприємств, що входять до групи, а також у підвищення безпеки виробництва.

Серед останніх нововведень – відремонтовані з урахуванням санітарно-побутових норм приміщення для персоналу на меткомбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест. Оновлені приміщення, для відпочинку співробітників, були відкриті після ремонту напередодні новорічних свят.

Всього в ремонти приміщень на "Азовсталі" було інвестовано близько 6 мільйонів гривень.

Додатково для співробітників була закуплена і встановлена сучасна побутова техніка.

В адміністрації меткомбінату повідомили, що продовжать інвестувати в ремонти і підвищення комфорту для співробітників і далі.

"Ми продовжуємо планомірно ремонтувати санітарно-побутові приміщення у всіх підрозділах меткомбінату. Крім повної заміни всіх важливих комунікацій, встановлюємо нову техніку і меблі. Комфортні умови не тільки піднімають настрій, а й сприяють продуктивній роботі", - зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Водночас на ММК імені Ілліча було виконано роботи по ще більш ретельному забезпеченню безпеки. Тут запровадили нові стандарти стельового освітлення.

Так, у вересні минулого року на ММК імені Ілліча був завершений перший етап оновлення стельового освітлення на аглофабриці. На проммайданчиках встановили понад 1400 сучасних світлодіодних світильників.

Розрахункова економія електроенергії за рахунок реалізації проекту складе більше 4,5 млн кВт-год на рік.

Там не тільки встановили сучасну освітлювальну систему, а й оновили кабельні системи і щитові. Рівень освітленості промислових майданчиків після проведення робіт повністю відповідає санітарним нормам. До того ж сучасні світильники дозволять економити до 80% споживаної електроенергії, що складе більше 1 млн кВт-год на рік.

Ця модернізація стала результатом співпраці Метінвесту і компанії YАSNO Efficiency.

"Групою Метінвест і компанією "YASNO- Efficiency" досягнуто згоди про продовження меморандуму про співпрацю ще на два роки. Таке ефективне партнерство відкриває нові можливості для подальшого підвищення енергоефективності обладнання та технологічних процесів, дає більше комфортних і безпечних робочих місць", – пояснив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Група Метінвест продовжує інвестувати в безпеку і комфорт своїх співробітників. Вже не перший рік Група задає тон в цьому відношенні іншим промисловим гігантам в Україні.