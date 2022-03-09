'Метинвест' помогает военным техникой, металлом и средствам индивидуальной защиты, – Рыженков

С начала российской военной агрессии предприятия группы Метинвест Рината Ахметова работают над улучшением защиты украинских бойцов: производят противотанковые ежи, предоставляют железобетонные блоки для блокпостов, и закупают бронежилеты и аптечки. Об этом рассказал генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в эфире канала Украина24.

"На сегодняшний день компания Метинвест предоставила более 3,5 тысяч противотанковых ежей и более 2 тысяч бетонных блоков для укрытий. Сейчас эта история продолжается: мы бесплатно предоставляем любым нашим партнерам металл, необходимый для изготовления ежей и укрытий", - сообщил Рыженков.

Параллельно с этим компания передает спецтехнику ВСУ: уже передано более полусотни автомобилей различного применения, и закупает для средства защиты для теробороны.

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"Принято решение о выделении 10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек. Сегодня первая партия из почти 3 тыс бронежилетов и 500 аптечек закуплена, она следует в Украину и уже в ближайшее время будет предоставлена силам ТРО", - сообщил Рыженков.