ГМК нуждается в последовательной тарифной политике для возобновления производства, – Каленков

В настоящее время ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предполагаемой.

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Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время онлайн-дискуссии о состоянии украинской металлургии.

"Например, тарифы Укрзалізниці на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%. Я понимаю Укрзалізницію: пути обстреливают, намного уменьшились объемы перевозок, а у них есть постоянные затраты. Но у Укрзалізниці есть возможность обращаться к нашим партнерам, и получать финансирование и гранты кредиты на льготных условиях", – пояснил Каленков.

То же самое, по его словам, касается и Укрэнерго – она, как государственная компания, тоже может обращаться напрямую к партнерам для того, чтобы получить на десятки лет долгосрочное финансирование, в отличие от частных компаний, которые пока не имеют возможности получить заимствования.

"Частные компании, которые еще работают, еще потребляют электроэнергию и что-то возят по УЗ, не имеют возможности получить финансирование. И государство могло бы в сфере энергии, в сфере тарифной политики сыграть свою роль, и перевести финансирование на наших партнеров, чтобы таким образом поддержать экономику - ведь если предприятие потребляет электроэнергию - значит, оно все еще работает - если оно что-то возит Укрзалізницею или переваливает в портах - они еще работают - и их нужно поддержать за счет сдерживания тарифов на передачу электроэнергии, на диспетчеризацию, на тарифы Укрзалізниці, которые выросли за последний год", - резюмировал Каленков.

Ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что ГМК переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%.