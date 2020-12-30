Медсестре с Черниговщины, получившей инвалидность из-за COVID-19, выплатили 630 тыс. гривен

Фонд социального страхования Украины выплатил 630 тысяч гривен единоразовой страховой компенсации медсестре из Черниговской области, которая стала инвалидом из-за COVID-19.

Об этом сообщили на сайте ФССУ. Женщина получила III группу инвалидности.

Выплату произвели 29 декабря за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

В Фонде уточнили, что деньги медсестра получит на свой счет в течение нескольких банковских дней.

По состоянию на 30 декабря ФССУ профинансировал уже девять одноразовых страховых выплат для медицинских работников, которым установлена ​​инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания из-за COVID-19.

Напомним, по официальным данным Министерства здравоохранения, среди медицинских работников с начала эпидемии в Украине было выявлено более 51 тыс. случаев инфицирования. Умерло 456 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса уносит жизни не только рядовых украинцев, но и медиков, которые находятся на передовой смертельной опасности и ежедневно спасают тысячи жизней. Их имена уже теряются в общей статистике умерших от COVID-19, а государство до сих пор не может обеспечить им хотя бы достойные зарплаты.