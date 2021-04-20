В Украине вакцинировали от COVID-19 более 462 тысяч человек: какие регионы лидируют

За прошедшие сутки еще 12 144 украинца получили первую прививку против коронавируса вакцинами CoviShield от AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac Biotech) и Pfizer.

Всего на утро 20 апреля в стране вакцинирован 462 791 человек, завершили иммунизацию пятеро, в том числе двум первую инъекцию кололи за рубежом. Такие данные сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они есть на портале COTA от аппарата СНБО.

По сравнению с предыдущим днем, когда в шести регионах не сделали ни одной прививки, а во многих по 20-40, в понедельник в различных областях было вакцинировано по несколько сотен или даже полтысячи человек. Например, больше всего на Львовщине – 1170, в Киеве и Запорожской области – по более 800.

Количество вакцинаций в регионах за сутки:

г. Киев – 821 прививка;

Винницкая область – 338 прививок;

Волынская область – 481 прививка;

Днепропетровская область – 512 прививок;

Донецкая область – 763 прививки;

Житомирская область – 421 прививка;

Закарпатская – 211 прививок;

Запорожская область – 806 прививок;

Ивано-Франковская область – 558 прививок;

Киевская область – 445 прививок;

Кировоградская область – 289 прививок;

Луганская область – 230 прививок;

Львовская область – 1770 прививок;

Николаевская область – 210 прививок;

Одесская область – 529 прививок;

Полтавская область – 281 прививка;

Ровенская область – 377 прививок;

Сумская область – 137 прививок;

Тернопольская область – 320 прививок;

Харьковская область – 425 прививок;

Херсонская область – 289 прививок;

Хмельницкая область – 794 прививки;

Черкасская область – 341 прививка;

Черновицкая область – 383 прививки;

Черниговская область – 413 прививок.

Прививки проводилось 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктов. Данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в этой статистике отсутствуют.

По состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 473 989 человек. В Минздраве отмечают, что на первом и втором этапах в стране планируют сделать прививки 3 млн граждан.

Данные по вакцинации в областях за месяц:

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине откроют все кабинеты прививок, чтобы вакцинировать желающих, если будет около 1 млн доз вакцин.