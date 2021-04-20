В Украине вакцинировали от COVID-19 более 462 тысяч человек: какие регионы лидируют
За прошедшие сутки еще 12 144 украинца получили первую прививку против коронавируса вакцинами CoviShield от AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac Biotech) и Pfizer.
Всего на утро 20 апреля в стране вакцинирован 462 791 человек, завершили иммунизацию пятеро, в том числе двум первую инъекцию кололи за рубежом. Такие данные сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они есть на портале COTA от аппарата СНБО.
По сравнению с предыдущим днем, когда в шести регионах не сделали ни одной прививки, а во многих по 20-40, в понедельник в различных областях было вакцинировано по несколько сотен или даже полтысячи человек. Например, больше всего на Львовщине – 1170, в Киеве и Запорожской области – по более 800.
Количество вакцинаций в регионах за сутки:
г. Киев – 821 прививка;
Винницкая область – 338 прививок;
Волынская область – 481 прививка;
Днепропетровская область – 512 прививок;
Донецкая область – 763 прививки;
Житомирская область – 421 прививка;
Закарпатская – 211 прививок;
Запорожская область – 806 прививок;
Ивано-Франковская область – 558 прививок;
Киевская область – 445 прививок;
Кировоградская область – 289 прививок;
Луганская область – 230 прививок;
Львовская область – 1770 прививок;
Николаевская область – 210 прививок;
Одесская область – 529 прививок;
Полтавская область – 281 прививка;
Ровенская область – 377 прививок;
Сумская область – 137 прививок;
Тернопольская область – 320 прививок;
Харьковская область – 425 прививок;
Херсонская область – 289 прививок;
Хмельницкая область – 794 прививки;
Черкасская область – 341 прививка;
Черновицкая область – 383 прививки;
Черниговская область – 413 прививок.
Прививки проводилось 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктов. Данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в этой статистике отсутствуют.
По состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 473 989 человек. В Минздраве отмечают, что на первом и втором этапах в стране планируют сделать прививки 3 млн граждан.
Данные по вакцинации в областях за месяц:
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине откроют все кабинеты прививок, чтобы вакцинировать желающих, если будет около 1 млн доз вакцин.