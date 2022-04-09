Машины из России и Беларуси обязали покинуть территорию ЕС

Любой транспорт, в том числе фуры, которые принадлежат предприятиям из Беларуси и России, должны до 16 апреля покинуть территорию ЕС. Исключением стали те, что занимаются почтовыми перевозками.

Об этом говорится в описании санкций на официальном сайте ЕС. Важно, что тот транспорт, который въехал в страну до 9 апреля, может находиться на территории ЕС до 16 апреля. После этого будет действовать запрет.

"Любому автотранспортному предприятию, созданному в Беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом", – отмечается в сообщении.

Таким образом, Россия и Беларусь, используя собственные компании, не смогут заниматься перевозкой грузов из стран Европейского Союза. Это станет продолжением и укреплением уже введенных санкций против стран-агрессоров.

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