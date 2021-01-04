Малюська сказал, сколько денег принесли платные камеры в СИЗО. Фото

В Украине общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. Также чиновнике показал фото одной из камер после проведенного ремонта.

"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", – отметил глава Минюста.

Камера СИЗО до ремонта Facebook/Денис Малюська

Камера СИЗО до ремонта Facebook/Денис Малюська

На снимке министр показал отремонтированную камеру на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.

"Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", – подчеркнул Малюська.

Отремонтированная камера СИЗО Facebook/Денис Малюська

Камера СИЗО после ремонта Facebook/Денис Малюська

Камера СИЗО в Киеве после ремонта Facebook/Денис Малюська

Счет за ремонт Facebook/Денис Малюська

Facebook/Денис Малюська

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