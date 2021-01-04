Малюська сказал, сколько денег принесли платные камеры в СИЗО. Фото
В Украине общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 млн гривен.
Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. Также чиновнике показал фото одной из камер после проведенного ремонта.
"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", – отметил глава Минюста.
На снимке министр показал отремонтированную камеру на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.
"Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", – подчеркнул Малюська.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 июля стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.
В Минюсте заявили, что подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО оказались популярной услугой.
Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве и поделился фотографиями из места заключения.