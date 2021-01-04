Малюська сказав, скільки грошей принесли платні камери в СІЗО. Фото

В Україні загальний дохід від використання платних камер в слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

Про це вFacebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Також чиновника показав фото однієї з камер після проведеного ремонту.

"Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", – зазначив глава Мін'юсту.

Камера СІЗО до ремонту Facebook / Денис Малюська

Камера СІЗО до ремонту Facebook / Денис Малюська

На знімку міністр показав відремонтовану камеру на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі.

"Собівартість 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків", – підкреслив Малюська.

Відремонтована камера СІЗО Facebook / Денис Малюська

Камера СІЗО після ремонту Facebook / Денис Малюська

Камера СІЗО в Києві після ремонту Facebook / Денис Малюська

Рахунок за ремонт Facebook / Денис Малюська

Facebook / Денис Малюська

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