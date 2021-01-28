Лидер партии "Пропозиція" Филатов: почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками, а городам нельзя

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Экономика
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Филатов выступил за продажу городам электроэнергии со скидками

Лидер партии "Пропозиція", мэр Днепра Борис Филатов выступил за продажу большим городам электроэнергии со скидками.

Он задался вопросом в Facebook, почему бизнесмену Игорю Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам, например, нельзя.

По словам Филатова, города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями электроэнергии, там есть электротранспорт, освещаются улицы и прочее.

При этом большие города платежеспособны и имеют приличные бюджеты.

"Но Коломойскому можно, а нам – нельзя. Где логика?" – возмутился он.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания "Юнайтед Энерджи", входящая в орбиту бизнес-интересов Коломойского, выкупила у государственной "Центрэнерго" 3,27 млн МВт×ч по цене, ниже себестоимости.

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