Компания Коломойского выкупила у "Центрэнерго" всю электроэнергию за бесценок

Компания "Юнайтед Энерджи", входящая в орбиту бизнес-интересов Игоря Коломойского, выкупила у государственной "Центрэнерго" 3,27 млн МВт × ч по цене, ниже себестоимости.

Как сообщает "Бизнес Цензор", она составила 1 160 грн за МВт × ч. При этом, руководство "Центрэнерго" ранее отмечало, что себестоимость производства электроэнергии на станциях при сжигании угля государственных шахт составляет примерно 1,6 грн кВт × ч.

Известно, что аукцион был проведен 29 декабря. Поставки запланированы на январь – март 2021 года. Примечательно, что купленный фирмой Коломойского объем электроэнергии составляет примерно 2% от общего годового потребления в Украине в целом – 150 млн МВт × ч. Кроме того, в 2019 году "Центрэнерго" всего выработала 10,2 МВт × ч, а продала – 9,2 млн МВт × ч.

Отметим, что предыдущая рекордная сделка компании по продаже 13,33 млн МВт × ч, которая была осуществлена в 20-х числах декабря, также частично связана с предприятием Коломойского – оно получило 10,8 млн МВт × ч по цене 1150 грн за МВт × ч.

Однако купленный объем электроэнергии в разы превышает потребность потребления самых больших предприятий бизнес-группы Коломойского. Из этого следует, что излишки будут перепродаваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей. Он сам намекал на это в одном из интервью. Напомним, 1 июля 2019 года наблюдательный совет "Центренерго" назначил исполняющим обязанности руководителя компании Владимира Потапенко.