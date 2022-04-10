Латвия развернула на границе 152 российских фуры: водители были не в курсе санкций

За первые сутки действия пятого пакета санкций ЕС, с утра 9 апреля по утро 10 апреля, в Латвию не пустили 152 грузовика на российских номерах. Санкции предусматривают некоторые исключения, при которых фуры из РФ могут пересекать, но пока что они не сработали.

Об этом сообщил представитель Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии Андрей Вайварс, передает агентство BNS. По его словам, российские водители были не проинформированы о том, что Европа закрывает для них границы.

После того, как информация распространилась, большинство грузовиков больше не пытается пересечь границу. В то же время, министр транспорта Латвии допустил, что Россия может ввести ответные запреты и призвал латвийских перевозчиков внимательно следить за ситуацией.

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ЕС в пятом пакете санкций, введенном в ответ на зверства российской армии в Украине, предусмотрел запреты для российских и беларуских транспортных предприятий. Грузовикам с номерами этих стран нельзя осуществлять грузовые автоперевозки в ЕС, а судам под российским флагом – заходить в порты ЕС.

Тем не менее, как сообщал OBOZREVATEL, в транспортном эмбарго ЕС есть лазейки, которые Россия может использовать для обхода ограничений. Если не ужесточить правила, РФ сможет по-прежнему зарабатывать огромные деньги, которыми в последствии будет финансировать войну против Украины.

В целом Украина настаивает на еще большем ужесточении санкций в отношении России. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для реального экономического краха РФ нужно ввести эмбарго на энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.