Введенные санкции не "убивают" экономику РФ: в ОПУ рассказали, что для этого нужно

Санкции Запада против России не обрушат ее экономику. Для этого нужно ввести эмбарго (запрет) на все российские энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.

Об этом у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Запад должен определится со своими действиями:

либо начать более решительно поддерживать Украину в войне с РФ;

либо прямо сказать, что она должна воевать до последнего своего гражданина.

"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", – написал он.

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Ранее с критикой нежелания Запада вводить эмбарго на российские энергоресурсы выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: звучащие заявления о том, что эмбарго будет введено только после применения Кремлем химического оружия в войне являются недопустимыми.

"Мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки", – подчеркнул президент.

Кроме того, он также выразил разочарование по поводу реактивного характера санкций – ведь большинство из них имеют лазейки, которыми пользуются россияне. Например, крупнейший банк РФ не отключают от международной платежной системы SWIFT, потому что это основной способ оплаты за газ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил о том, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. При этом они не будут касаться энергетики, как и все предыдущие пакеты.

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