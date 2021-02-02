Курс доллара в Украине развернется: эксперты объяснили, что ждет гривню

В Украине эксперты ожидают, что курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться – возможно как укрепление до отметки в 28 грн/$, так и дальнейший рост до 28,3 грн/$.

Одним из главных факторов, который повлияет на стоимость гривни, остается сотрудничество с МВФ. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,0/28,2 грн", – заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналитик Forex Club Андрей Шевчишин предположил, что курс гривни будет находиться около действующего диапазона в 28,1-28,3 грн/$. По его словам, рынок может перейти в сезонный рост, однако регулятор не допустит сильного укрепления курса.

В то же время аналитики Сергей Родлер (ТелеТрейд) и Андрей Гойлов (RoboForex) считают, что доллар будет плавно дорожать. Эксперты объясняют это тем, что экспортеры получили возмещение НДС и должны были снизить предложение валюты на межбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 1 февраля, на отметке 28,13 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,15 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек.