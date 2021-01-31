Курсу доллара в Украине спрогнозировали качели: сколько будет стоить гривня

В Украине до 7 февраля 2021-го курс доллара имеет шансы как на укрепление до психологически важной отметки в 28 грн/$, так и на дальнейший рост до 28,3 грн/$. Одним из главных факторов остается сотрудничество с МВФ, которое все еще под вопросом.

О том, как и почему может измениться курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прогнозы экспертов о том, сколько будет стоить доллар в первую неделю февраля, расходятся. Так, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что стоимость валюты будет снижаться. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,0/28,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии OBOZREVATEL предположил, что курс гривни будет находиться около действующего диапазона в 28,1-28,3 грн/$. По его словам, ситуация на валютном рынке относительно стабильная: работа миссии Международного валютного фонда продлена в Украине на 7-10 дней. Национальный банк Украины уже отметил прогресс в переговорах, и высоко оценивает шансы по пересмотру программы.

"Вероятно, курс гривни сохранится в торговом диапазоне 28,1-28,3 гривен за доллар. Рынок может перейти в сезонный рост, однако регулятор не допустит сильного укрепления курса", – прогнозирует Шевчишин.

Аналитики Сергей Родлер (ТелеТрейд) и Андрей Гойлов (RoboForex) считают, что доллар будет плавно дорожать. Гойлов объясняет это тем, что экспортеры получили возмещение НДС и должны были снизить предложение валюты на межбанке. "На предстоящей неделе по курсу доллара против гривни ожидаю укрепления к уровню 28,25. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,35", – прогнозирует аналитик.

Родлер добавляет: карантин по-прежнему является самым действенным способом борьбы с пандемией, а значит локдауны, негативно влияющие на бизнес-активность, в обозримом будущем останутся в силе.

"Негатива добавили итоги двухдневного заседания ФРС, по итогам которого представители ведомства выразили обеспокоенность темпами восстановления американской экономики. Поддержку гривне оказал аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. В бюджет удалось привлечь 7,546 млрд грн, а среди покупателей отметились в том числе и нерезиденты. Также эффект на курс оказывали фактор возмещений НДС и традиционный рост спроса на валюту в последние дни месяца", – поясняет аналитик.

В результате по его оценкам стоимость доллара будет колебаться около 28,2 грн/$. К слову, всю прошедшую неделю валюта двигалась в разных направлениях, часть недели курс медленно снижался, остальной же период времени – рос в цене.

18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл. в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы. До конца 2020-го должны были получить еще два транша. Но ряд политических решений, в частности вмешательство в антикоррупционную инфраструктуру, поставили под угрозу и транши, и все дальнейшее сотрудничество.

В январе в Украине работала техническая миссия, однако окончательного решения, давать ли Украине деньги, так и нет. Все это может привести к тому, что несмотря на позитивные сигналы, власти до марта не получат четкий ответ, будет кредит или нет.

Помешало переговорам и решение ввести до конца отопительного сезона регулируемый тариф на газ. Это противоречит уже взятым на себя обязательствам в Фонде бояться, что украинская власть для "политических баллов" решиться на сворачивания рынка газа.

Еще при прошлой власти Украина обязалась постепенно отказывать от ручной регуляции тарифов. Мол, цену должен диктовать рынок, а не чиновник. Но в итоге рыночная цена оказалась неподъемная для многих семей. Программа субсидий компенсирует расходы на коммуналку всего нескольким миллионам семей, в то время как остальные вынуждены платить самостоятельно.

А без МВФ Украина потеряет не только транши, но и сотрудничество с другими международными организациями. Кроме того, украинские ценные бумаги (облигации внутреннего госзайма) пользуются спросом до тех пор, пока есть сотрудничество с кредитором.

Если же Украина останется без МВФ, то долги будут давать только под высокие проценты. Это может привести к кредитной яме, когда средств на погашение уже взятых долгов будет не хватать. Кроме того, в 2021-м деньги от МВФ должны будут пополнить бюджет страны, покрыть огромный дефицит – разницу между доходами и расходами.

И хотя в обозримом будущем риски для гривни остаются, как минимум первую неделю февраля причин для волнения нет. Курс доллара будет колебаться около уже привычны отметок. А аналитики считают вероятным как девальвацию гривни, так и ее укрепление.