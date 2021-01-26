Курс доллара в Украине подскочит: эксперты объяснили, что ждет гривню

В Украине текущая неделя запомнится подорожанием доллара. Больше всего на курс влияют переговоры с МВФ, который недоволен решением снизить тарифы на газ, поэтому переговоры могут затянуться.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – заявил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

"В последнюю неделю января курс продажи наличного доллара и евро будет постепенно расти. Средний диапазон колебания в рамках 28,10-28,35 и 34,1-34,25. Уже с 21 января на межбанке гривня потеряла сразу 11 копеек по отношению к доллару и 34 к евро, до 28,27 гривен за доллар, и 34,15 грн за евро. Такая динамика обусловлено выплатами по облигациям госзайма", – резюмировал аналитик "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак.

Как писал OBOZREVATEL, курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время не будет выбиваться из диапазона 28,1 грн/$, сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.