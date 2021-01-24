МВФ может "наказать" Украину за газ подорожанием доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине последняя неделя января запомнится подорожанием доллара, уверены опрошенные эксперты. Один из основных факторов – результаты переговоров с МВФ. В Фонде недовольные решением снизить тарифы на газ, поэтому переговоры могут затянуться. И если кредитор публично об этом заявит, сама новость может изменить спрос на валюту и привести к девальвации гривни.

О том, как и почему будет меняться курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Больше всего на курс доллара влияют переговоры с МВФ, в Нацбанке рассчитывают, что действующую программу удастся пересмотреть. Такие новости влияют на настроения участников валютного рынка, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"При подходе курса к отметке 28,3 гривен за доллар усиливаются продажи валюты, в том числе со стороны Сити Банка, который обычно представляет интересы иностранцев. Вместе с тем, и вниз курс не идет активно", – поясняет Шевчишин.

Но так будет продолжаться недолго. Как только закончится локдаун, импортеры начнут активнее покупать валюту, пополнять запасы, кроме того, доллары будут активно тратить на энергоресурсы. "Вероятно, в ближайшее время гривна останется в диапазоне 28,1-28,3 за доллар, с тяготением к нижней границе диапазона", – подытожил эксперт.

Его коллега из "Альпари" Вадим Иосуб придерживается более пессимистичного для гривни сценария: "на ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн".

Девальвацию гривни ожидает и аналитик "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак. В последнюю неделю января курс продажи наличного доллара США и евро будет постепенно расти. Средний диапазон колебания в рамках 28,10- 28,35 и 34,1-34,25. Уже с 21 января на межбанке гривня потеряла сразу 11 копеек по отношению к доллару и 34 к евро, до 28,27 гривен за доллар, и 34,15 грн за евро. Такая динамика обусловлено выплатами по облигациям госзайма (государственные ценные бумаги).

"Впереди отсутствие определенности по сотрудничеству с МВФ и новым кредитным траншам, что является важнейшим фактором неопределенности для валютного рынка и для банковского сектора. Девальвационные настроения возможны, но без резких всплесков спроса на иностранную валюту", – отмечает эксперт.

Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство перестать регулировать тарифы на газ. А несколько дней назад Кабмин решил до конца отопительного сезона установить фиксированную цену в 6,99 грн. И хотя это временная норма, которую пытались согласовать с кредиторами, в Фонде остались недовольными.

Как рассказал OBOZREVATEL приближенный к переговорному процессу источник, решение по тарифам на газ усложнило переговорный процесс, однако не помешает получить кредит. Возможно, сроки немного затянут, однако ситуация не будет критической.

"Кто бы что не говорил, конечно, это нарушение меморандума. Но другого выхода не было", – отмечает собеседник. Более того, если бы не позиция МВФ, фиксированную цену установили бы не до конца отопительного сезона, а на год. Да и сама цена могла быть ниже.

Выбрали 6,99 грн, потому что это самое низкое предложение в январе среди всех участников. Это позволило сохранить иллюзию наличия рыночных механизмов при полной регуляции цены. Среди главных проблем – чересчур раздутый дефицит бюджета-2021 (5,5% от ВВП). Документ попал в парламент тогда, когда его просто нельзя было не проголосовать, ведь начало нового бюджетного года без принятого бюджета грозило усугублением текущих проблем. Но и у экспертов, и у самих депутатов к законопроекту было много вопросов. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта предполагает, что его могут начать пересматривать уже в январе, в том числе и по настоятельной просьбе МВФ.

Вторая проблема – борьба с коррупцией. В МВФ считают, что последнее решение Конституционного суда и все движения вокруг НАБУ также нарушают рамку сотрудничества. Но в этом вопросе украинская власть уже пошла навстречу: в парламенте принимают законы на смену тем, которые были отменены, а глава НАБУ пока остается на своей должности.

Из невыполненных рамочных условий есть еще судебная реформа, которая ранее была запланирована на эту осень, но пропала с повестки дня. Кадровые перестановки в НБУ тоже могут стать камнем преткновения, ведь для МВФ, как и для всех, кто финансирует Украину, независимость регулятора от власти – это первоочередной вопрос.

Из-за ухудшения экономической ситуации кредит МВФ направляют непосредственно в государственный бюджет, чтобы покрыть растущий дефицит. От Фонда зависит сотрудничество с целым рядом международных организаций, а еще – настроения инвесторов, которые вкладывают не в развитие экономики Украины, а покупают государственные ценные бумаги (фактически дают в долг).