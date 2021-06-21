Кулеба о Соглашении о свободной торговле между Украиной и Турцией: остался один шаг

Украина и Турция в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Странам осталось согласовать один вопрос, который очень тяжелый для обеих государств.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По его словам, украинская делегация готова приехать в Турцию для завершения переговоров.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чутко для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", – сказал Кулеба.

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По его словам, заключение Соглашения принесет обеим странам такой результат, который компенсирует все сделанные уступки.

"Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге", – сообщил министр.

Отметим, что возможная украино-турецкая зона свободной торговли обсуждается уже около 10 лет, что является абсолютным рекордом для таких переговоров (соглашение об их старте датировано 2010 годом, хотя официальное начало состоялось в 2011 году).

В последние несколько лет активно ведутся переговоры. Так, глава Турецкой Республики Эрдоган в ноябре 2018 года объявил о подписании соглашения о ЗСТ между странами до конца года, но этого не произошло. В августе 2019 года президент Турции призвал завершить процесс заключения документа.

Напомним, что в 2020 году товарооборот между Украиной и Турцией составил 3,7 миллиарда долларов, но страны хотят увеличить этот показатель до 10 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе они решили, в частности, активизировать сотрудничество в сферах экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.