'Конъюнктурные качели' взвинтили мировые цены на сырье и прибыль корпораций

В экономических СМИ не так давно появился термин – вирусный рост. Он касается всех сфер экономики, цен на сырье и даже увеличения ВВП отдельных стран. Характерная особенность этого явления в том, что это не начало какого-то долгоиграющего цикла, а короткий всплеск постковидной эйфории, который отражается на показателях прибыли большинства сырьевых компаний по всему миру. Чем вызваны высокие цены и прибыли игроков сырьевых рынков? Надолго ли эйфория?

Что получается: пандемия как все глобальные военные и техногенные кризисы вгоняет в уныние большую часть отраслей. А некоторые и вовсе парализует. Коронавирус не спровоцировал голод и разруху, хотя возникали серьезные транспортные (логистические) проблемы. Но мир усвоил простую истину: в любой момент можно остаться без хлеба, металла, строительных материалов, крайне важного сырья (химического, металлургического, фармацевтического, агросырья и т. д.).

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И, когда карантинные ограничения были сняты, вакцины изобретены, а поставки возобновились, маховик экономического движения закрутился в разы быстрее. Понимание того, что этот мир никогда не будет таким как прежде и нужно спешить, подгоняет ведущие страны мира завершать инфраструктурные и другие важные проекты. А более слабых заставляет запасаться продовольствием и стройматериалами.

Это провоцирует эффект так называемого вирусного роста цен на все, что ценно. Нефть, газ, железная руда, черные и цветные металлы, медь, древесина, зерно, кукуруза, масличные, сахар – стоимость этих и многих других видов сырья и товаров взлетела по всему миру.

В мае-июне стало известно, что цены на продукты в мире выросли почти на треть и установили семилетний максимум. Поэтому агрокомпании готовятся открывать дорогое шампанское, отмечая отличные финансовые результаты.

В Европе газ подорожал до 13-летнего максимума. Железная руда – в 2,1 раза. К концу первого полугодия тонна уже стоила $200. Так же вдвое (относительно среднеисторических уровней) выросли и мировые цены на сталь. В июле арматуру продавали по $730 за тонну. Операторы рынка говорят, что не помнят таких ценников. От слова "совсем".

Однозначно сложно сказать, насколько эти цены объективны, какая тут доля временного ажиотажа и какую роль играет такой фактор как инфляция доллара? Во время президентства Дональда Трампа в экономику США влили почти $6 трлн – на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и бизнеса (кредитование под символические проценты, выкуп долговых обязательств и проч.).

При нынешнем президенте Джо Байдене в марте 2021 года был принят American Rescue Plan ("Американский план спасения"), который предполагает выплату $1,4 тыс. каждому американцу, который зарабатывает меньше $75 тыс. в год, повышение пособия по безработице до 6 сентября, субсидии на аренду жилья и дополнительное финансирование программы продуктовых талонов.

Еще в декабре прошлого года появились публикации о том, что американская валюта потеряла 12% своей стоимости. Утверждение во многим спорное, но факт остается фактом: американцы столько влили так называемых "вертолетных денег", говоря словами Бена Бернанке, что это просто не могло не повлиять на конъюнктуру. И наступает время красивых корпоративных отчетов сырьевых компаний.

Промышленная прибыль Китая в первом квартале 2021 года выросла на 137% по сравнению с прошлым годом. Только за март показатель был 93%. Производители автомобилей продемонстрировали рост прибыли на 843%, а переработчики черных металлов на 780%.

Металлурги не могут обойтись без рудного сырья. Поэтому в январе-июне Китай импортировал более 560 млн тонн железной руды. Не удивительно, что металлургическая (и горнодобывающая) компания ArcelorMittal в первом полугодии 2021 года получила чистую прибыль в размере $6,29 млрд , тогда как первое полугодие 2020 года она закончила с убытком в $1,68 млрд.

Такая же картина у японцев. Резко улучшили прогнозы прибыли ведущие японские сталелитейные компании. Второй по величине производитель стали в Японии, JFE Holdings, 12 августа обнародовал годовой прогноз – ожидается удвоение чистой прибыли до $2,2 млрд (по сравнению с предыдущей оценкой в мае около $1,1 млрд), что является самым высоким показателем с 2007-2008 гг.

В прошлом году концерн отработал с убытком, примерно, в $200 млн. Его более крупный конкурент Nippon Steel повысил прогноз прибыли на 54% до $3,36 млрд, что стало самым высоким показателем с в 2012 года.

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. – дочерняя компания крупнейшего мирового производителя стали China Baowu Steel Group, заявила, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021 года выросла в 2,5 раза и достигла $826 млн.

Еще лучше, чем у металлургов, обстоят дела в горнорудной промышленности. Горнодобывающий гигант – BHP, один из крупнейших производителей железной руды в мире, по итогам 2021 финансового года, который закончился 30 июня, увеличил итоговую прибыль на 88% по сравнению с предыдущим финансовым годом – до $17,08 млрд. Показатель является самым высоким почти за десятилетие.

И BHP, и Baoshan в один голос объясняют рекордный рост прибыли восходящей динамикой цен на железную руду на фоне высокого внутреннего спроса на сырье в Китае, который стимулировался государственными инвестициями в инфраструктуру, и общемировой тенденцией роста сырьевых цен.

Бьет рекорды прибыльности и австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания Rio Tinto, которая занимается разведкой, добычей железной руды и работает в основном в Австралии и Северной Америке, завершила I полугодие с прибылью от основной деятельности в $12,2 млрд. Это рост в 2,5 раза. Причины те же самые, что у всех – временная, но крайне удачная, мировая конъюнктура.

Ну, и, пожалуй, главный рекордсмен нашего списка (в процентном отношении) – латиноамериканская корпорация Vale, крупнейший производитель железной руды в Бразилии, во втором квартале 2021 года нарастила чистую прибыль в 7,6 раз (!) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $7,6 млрд. За квартал показатель чистой прибыли вырос на 37%.

Vale объясняет рост финансовых показателей такими же причинами, как и остальные счастливчики: повышением цен на железную руду, а также высокими объемами продаж. Во втором квартале корпорация вышла на производственную мощность в 330 млн тонн железной руды в год. Никогда ей не было еще так хорошо.

Сильные результаты за первое полугодие и у отечественных металлургических, горно-обогатительных компаний. "Феррэкспо", контролируемый К.Жеваго получил 661 млн. долл. прибыли за первое полугодие, "Метинвест" Р.Ахметова и В.Новинского – 2,7 млрд. долл. (и заплатил 0,5 млрд. долл. налога на прибыль). Крылатые конъюнктурные качели уже не первый раз взлетают выше неба. Наши металлургические и горнодобывающие компании – в тренде роста мировых цен на руду и металл.

Важно, что наши экспортеры используют благоприятный момент для вложения средств в модернизацию своих предприятий, в проекты развития, экологию, в расширение рынка сбыта, понимая, что период высоких цен так же внезапно закончится, как и начался.

Вопрос: хватит ли мудрости государству не привыкать к мысли, что высокая прибыль экспортеров, которая дает дополнительную валютную выручку для государства и налоги в бюджет, это навсегда и поэтому нужно срочно переформатировать правила игры. Как показывает опыт, как только к этому приступают, мировая тенденция сразу же начинает меняться и цены опускаются вниз. Что уже и происходит – от максимума в этом году, который был в начале июля, цена руды упала почти на 30%. Качели – они такие...