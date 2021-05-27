Комиссию при САП ввели в заблуждение относительно оснований закрытия дела 'Роттердам+', – адвокат

Конкурсная комиссия по отбору работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры не разобралась в обстоятельствах закрытия дела "Роттердам+" и безосновательно спекулировала этим во время собеседования с прокурором Денисом Демкивым.

Об этом сообщил старший партнер юридической фирмы "Карденас" Артем Трекке, который также является одним из адвокатов по делу "Роттердам".

"Высокую Комиссию, в частности, удивило, что прокурор принял решение о закрытии дела "Роттердам+" якобы в течение 5 дней, в то время как материалы досудебного расследования содержат около 100 томов. Очевидно, это могло стать одним из решающих моментов во время голосования членов комиссии , ни один из которых не отдал свой голос за прохождение прокурора Д.Демкива дальше ", - сообщил Трекке.

Эти обвинения Трекке назвал безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности. В частности из публичных источников известно, что материалы "Роттердам+" перед закрытием исследовались в течение двух недель.

Во-вторых, конкурсная комиссия прибегла к политике двойных стандартов.

"Конкурс сейчас проходит и исполняющий обязанности руководителя САП Грищук Н.А., претендующей на занятие должности полноценного руководителя САП. Однако, ни у кого до сих пор не возник вопрос о том, каким образом он принял решение об отмене постановления о прекращении дела "Роттердам+", принятой предыдущим старшим группы прокуроров в этом деле, в течение 4 дней, два из которых были выходными", - подчеркнул Трекке.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.