Когда Украина получит статус кандидата на членство в ЕС: Шмыгаль озвучил сроки

Украина сможет получить статус кандидата на членство в Евросоюз не позже июня 2022 года. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже работают над опросником (необходим для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в союз), полученным 8 апреля.

"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", – рассказал Шмыгаль 12 апреля в ходе своего обращения, которое доступно на правительственном портале.

Ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас также заявил, что Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне. Еврокомиссия представит странам Евросоюза предложение по заявке Украины на членство. При этом решение должно быть принято единогласно.

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Об этом Маасикас рассказал в интервью Postimees. Однако еще необходимо выяснить, будет ли соответствовать Украина Копенгагенским критериям.

"Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я верю, что в июне государства-члены выступят со своим предложением, и Украина будет соответствовать Копенгагенским критериям. В настоящее время нет смысла спекулировать на этой оценке", – отметил Маасикас.

Копенгагенские критерии – критерии вступления стран в Евросоюз. Они требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, должны признаваться общие правила и стандарты блока.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала опросник резиденту Украины Владимиру Зеленскому. Он же пообещал предоставить все необходимые ответы очень быстро – через неделю.

"Этот опросник – основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии о готовности Украины к получению устава кандидата. Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", – сказала фон дер Ляйен во время церемонии передачи опросника, сообщают СМИ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Грузия и Молдова вслед за Украиной получили от ЕС опросники о членстве в Европейском Союзе. Опросник для Молдовы министру иностранных дел страны Нику Попеску передал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархеи.