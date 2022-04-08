Украина получила опросник о членстве в ЕС – он необходим для переговоров о всутплении

Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС, необходим для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он же пообещал предоставить все необходимые ответы очень быстро – через неделю.

"Этот опросник – основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии о готовности Украины к получению устава кандидата. Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", – сказала фон дер Ляйен во время церемонии передачи опросника, сообщают СМИ.

В свою очередь, Зеленский поправил фон дер Ляен, заверив, что Украина справится еще быстрее. "Мы будем готовы с ответами через неделю", – подчеркнул он.

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Впрочем, президент Еврокомиссии не стала прогнозировать, когда конкретно ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата. Тем не менее, ранее она уже сообщала, что заключение о готовности Украины к членству в ЕС может быть готово уже летом.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель – представить заявку Украины Совету этим летом", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен: Украина на 100% будет в Евросоюзе.