Коболев остался на свободе, но будет носить электронный браслет: ВАКС вынес новое решение

Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев останется на свободе, однако будет обязан носить электронный браслет. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) после того, как Коболев не внес залог в размере 229 млн грн, согласно предыдущему решению ВАКС.

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Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания ВАКС 14 марта. Заседание касалось изменения меры пресечения Коболеву по ходатайству прокуроров. Бывший чиновник присутствовал на заседании лично.

Прокуратура требовала увеличить размер залога для Коболева до 365 млн грн, а также взять его под стражу. Однако суд удовлетворил это ходатайство только частично: Коболев остался на свободе, залог до сих пор составляет 229 млн грн, но бывший глава "Нафтогаза" теперь вынужден носить электронный браслет.

Таким образом, как сообщают в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Коболева, на сегодня на экс-главу "Нафтогаза" возложены такие обязанности:

не отлучаться из Киева без разрешения детектива или прокурора;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение паспорт;

носить электронный браслет контроля.

"Суд не изменил меру пресечения Андрею на СИЗО, как просила сторона обвинения... Для понимания, судья не могла выбрать меру пресечения "меньшую", чем избранная прошлым решением. То есть, вариантов поручительства или личного обязательства не было", – также объяснил адвокат Алексей Носов.

О невнесении залога в 229 млн грн ранее сообщали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там отметили: также НАБУ и САП не инициировали блокирование счетов Коболева. В свою очередь представляющая интересы Коболева юридическая компания "Миллер" сообщила: экс-глава "Нафтогаза" смог собрать и уплатить половину указанной суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что экс-глава "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

При этом следственный судья ВАКС пришел к выводам, что подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно, а мера пресечения назначаться не должна. Позже это решение отменили судьи апелляции Высшего антикоррупционного суда, которые удовлетворили требование прокуратуры и назначили залог в 229 млн грн.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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