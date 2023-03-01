Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву назначили залог 229 млн грн в деле о премиях "за Стокогольм"

Бывшему главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву назначили меру пресечения и залог в размере 229 млн грн. По решению суда, на Коболева возложены такие обязательства: прибывать по первому выезду, не покидать Украину и сдать загранпаспорт, сообщать о месте пребывания и не общаться со свителеями.

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Такое решение вынесли судьи апелляции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК). Сам Коболев также подтвердил информацию о залоге.

"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог около 230 млн грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

В ЦПК отмечают, что таким образом апелляция постановила, что следственный судья принял незаконное решение в деле Коболева, "Подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно. Также избрание меры свидетельствует о наличии рисков того, что Коболев может влиять или препятствовать расследованию", – говорится в сообщении.

Коболев лично присутствовал на заседании. Судьи задавали ему вопросы о размере полученной в "Нафтогазе" премии, ведь украинскую сторону в Стокгольмском арбитраже представляла юрфирма, которая получила вознаграждение в десятки миллионов евро. На эти вопросы экс-глава НАК ответил, что именно он подписывал документы, принимал ключевые решения и давал показания в арбитраже против российского "Газпрома".

Ранее следственный судья ВАКС пришел к выводам, что подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно. Теперь это решение отменено, так как суд утвердил апелляцию прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что экс-глава "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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