Вторжение России в Украину показало миру не только то, на что способна "вторая армия мира", когда нападает на противника, сильно уступающего ей в количестве солдат и технике. Глобальные мировые лидеры, такие как Китай, увидели уязвимые стороны таких действий, особенно что касается отношений с западными партнерами.

Американский экономический эксперт Дуглас Ирвин в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что у Китая будет прагматичный подход к экономическим отношениям с Россией – он будет укреплять свои отношения с северным соседом, но очень осторожно, поскольку Запад сейчас сплотился против России, а у Поднебесной тесные экономические связи с западными партнерами.

По его словам, в современном мире нарастает разрыв между демократиями и автократическими режимами, особенно теми, "которые военным образом угрожают своим соседям".

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"Получается, что, хотя автократии и эксплуатировали рынок, они никогда особо в него не верили. Казалось, что в 1990-х годах Китай двигался к свободному предпринимательству, но теперь они повернулись против частного сектора, чтобы политически контролировать его. В России были олигархи, которым Путин изначально позволял делать все, что им заблагорассудится. Но в конечном итоге он также хотел политического контроля. В некотором смысле, политика великих держав возвращается", – заявил эксперт.

Ирвин уверен, что Китай будет осторожничать в своей политике относительно России.

"Скорее всего, Китай еще больше замкнется, потому что увидел, насколько Россия не готова к западным санкциям. Китай осознал, что если он сделает что-то, что расстроит Запад, он тоже может оказаться очень уязвимым", – отметил экономист.

При этом, подчеркнул он, полная международная изоляция Китая странами Запада исключена.

"Последовательная изоляция Китая была бы гораздо более катастрофической для всего мира, потому что он гораздо более экономически интегрирован с Западом", – сказал Ирвин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Китай, который отказался вводить санкции против России, столкнулся со вторым по масштабам с 2014-го года оттоком иностранного капитала. Всего за один месяц инвесторы вывели из страны 9,5 млрд долларов.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял: США считают, что "Китай фактически знал до того, как произошло вторжение России, что Владимир Путин что-то планировал, они, возможно, не понимали всего этого".