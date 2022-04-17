"Банкротство России – лишь вопрос времени": фон дер Ляйен рассказала об эффекте санкций Запада

Санкции Запада с каждой неделей все глубже "въедаются" в российскую экономику, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, "банкротство России – лишь вопрос времени". Прогнозируется, что ВВП страны-террориста обвалится в 2022 году на 11%.

"Экспорт в Россию рухнул на 70%. 700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11%. Национальное банкротство России – лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа", – сказала глава ЕК в интервью Вild, опубликованном 17 апреля.

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Также фон дер Ляйен рассказала о следующем, шестом пакете санкций блока против РФ. Она отметила, что рассматривается банковский сектор, особенно Сбербанк. На его долю приходится 37% российского банковского сектора. Также ограничения могут коснуться энергоносителей.

"Главная цель – сократить доходы Путина. Но нефть продается по всему миру. Чего не должно произойти, так это того, что Путин взимает еще более высокие цены на другие рынки за поставки, которые иначе идут в ЕС. Вот почему мы сейчас разрабатываем умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий шаг санкций", – сказала глава Европейской комиссии.

Отметим, что за введение эмбарго на поставки энергоносители из страны-агрессора с самого начала выступает Украина, Польша и страны Балтии. США и Канада отказались от них практически сразу после начала войны. В ЕС с начала текущей недели идут дебаты касательно отказа от российской нефти. В первую очередь блок хочет отказаться от нее, а не от газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, яхта, связанная с российским подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гечек 16 апреля. Это уже не первый случай, когда миллиардеры из страны-террориста спасаются от западных санкций через Турцию.

Так, 73-метровая яхта Clio прибыла в субботу в Гечек в прибрежной провинции Эгейского моря Мугла. Судно под флагом Каймановых островов остается в бухте.