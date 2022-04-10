Канада расширила помощь беженцам из Украины: будут денежные выплаты и специальные чартерные рейсы

Канада усовершенствует программу поддержки беженцам з Украины, а также выделит 100 млн канадских долларов (около 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь. Для беженцев, в частности, будут организованы авиаперелеты и денежные выплаты.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По его словам, непосредственная помощь беженцам будет включать:

чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;

денежная поддержка для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);

бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.

Увеличенное финансирование гуманитарной помощи включает не только предоставление жилья, еды и воды нуждающимся, но и медицинские услуги. "Средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам, у которых есть все возможности для быстрой и эффективной помощи наиболее нуждающимся", – подчеркнули в канадском правительстве.

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Программу для украинских беженцев CUAET Канада запустила еще в марте. Она упрощает визовые и транспортные требования для въезжающих, а также отменяет большую часть сборов и вводит ускоренную обработку документов. Канада уже одобрила более 30 000 заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в рамках CUAET.

В бюджете на 2022 год Канада предусмотрела прямую помощь Украине в размере более 1,2 млрд канадских долларов в поддержку Украины. Кроме того, предусмотрена кредитная поддержка на сумму до 1,6 млрд канадских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам приют.

Украинцы, сбежавшие из страны из-за войны, развязанной Россией, смогут жить и работать в странах Евросоюза три года. Беженцы смогут получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года. Им не нужно будет проходить длительные процедуры для получения убежища.

Кроме того, для украинских беженцев в ЕС ввели бесплатный роуминг. Он будет доступен в течении трех месяцев. После этого будет приниматься решение о продлении или прекращении программы.