Беженцы из Украины могут проживать в ЕС в течение трех лет: в МВД раскрыли подробности

Украинцы, сбежавшие из страны из-за войны, развязанной Россией, смогут жить и работать в странах Евросоюза три года. Они смогут получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года.

Беженцам не нужно будет проходить длительные процедуры для получения убежища, сообщает Министерство внутренних дел Украины. В случае, если война затянется, или люди не смогут безопасно вернуться домой, статус беженца может быть продлен еще на два года.

"У граждан Украины уже есть 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока", – пояснили в МВД.

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Отмечается, что с начала Великой Отечественной войны Украины из нашего государства выехало уже почти 875 000 человек. Более половины – 454 тыс. – выехали в Польшу, 116 000 – в Венгрию, 67 000 – в Словакию, 45 000 – в Румынию, а еще 79 000 – в Молдову, которая не входит в ЕС.

В Евросоюзе призвали пограничников посодействовать, чтобы в ЕС смогли въехать все беженцы, независимо от национальности или этнической принадлежности.

Отметим, что лица без гражданства Украины или права на постоянное проживание – иностранцы, иностранные студенты – не смогут оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в родную страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, все украинские мигранты, пока находящиеся на территории Испании незаконно, смогут оформить легальное пребывание. В результате они получат доступ к местной медицинской системе и социальным услугам наравне с гражданами страны.

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