Кабмин назначил управителя конфискованными российскими активами в Украине: процессом будет руководить Милованов

Кабинет министров Украины принял решение, что управлять российскими активами, принудительно изъятыми на территории нашей страны, будет государственное предприятие "Национальный инвестиционный фонд". Его возглавляет экс-министр экономики Тимофей Милованов, а координирует украинское правительство.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины на своем канале в Telegram во вторник, 10 мая. Как отмечается, Кабмин принял соответствующее постановление.

"Правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов. Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом министров Украины)", – говорится в сообщении.

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В устав предприятия скоро должны быть внесены соответствующие изменения.

В Минэкономики отметили, что "Нацинвестфонд" будет некоторое время управлять изъятыми активами страны-агрессора, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде был одобрен законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, публично отрицающих войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направлено "за счет будущей репарации в пользу Украины"