Кабинет министров утвердил Нацстратегию безбарьерного пространства и создал Совет безбарьерности

Кабинет министров Украины своим решением утвердил Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Также правительство создало Совет безбарьерности, предложенный первой леди Еленой Зеленской.

Об этом сообщает сайт президента Украины. Впервые в Украине утверждена рассчитанная на 10 лет государственная стратегия, которая ставит своей целью создание к 2030 году безбарьерного и инклюзивного пространства.

Документ предусматривает не только улучшение доступности инфраструктуры городов и общин, но и поддержку всех граждан, испытывающих барьеры в образовании, трудоустройстве, начале своего дела, получении услуг, доступе к информации и другим сферам жизни.

Разработка стратегии происходила в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской и во исполнение указа президента Украины. Над ее созданием работала межведомственная рабочая группа Кабмина и с привлечением экспертной среды, профильных общественных организаций, бизнес-ассоциаций и ученых.

"Для меня важно, что Кабмин утвердил первую Нацстратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Мне кажется, сейчас она очень актуальна. В обществе сформировался запрос на безбарьерность, и только системные действия способны разрушать барьеры в обществе. Стратегия – это первый, но важный шаг ", – отметила Елена Зеленская.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что стратегия является важным документом на пути актуализации темы безбарьерности на уровне органов государственной власти.

"Безбарьерность как новая общественная норма – это мостик, который еще крепче свяжет Украину с прогрессивными европейскими странами, где принцип равных прав и возможностей стоит в основе всех государственных решений", – отметил Денис Шмыгаль.

Правительство также поддержало создание Совета безбарьерности, который будет осуществлять мониторинг выполнения предусмотренных мероприятий Нацстратегии, будет способствовать разработке и реализации программ, отчитываться о выполнении целевых показателей, а также готовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и повышения эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам создания безбарьерного пространства.

В состав Совета безбарьерности при Кабинете министров войдут представители правительства, международных организаций, общественные деятели, отраслевые эксперты.