Кабінет міністрів затвердив Нацстратегію безбар’єрного простору і створив Раду безбар’єрності

Кабінет міністрів України своїм рішенням затвердив Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні. Також уряд створив Раду безбар’єрності, запропоновану першою леді Оленою Зеленською.

Про це повідомляє сайт президента України. Вперше в Україні затверджено розраховану на 10 років державну стратегію, яка ставить за мету створення до 2030 року безбар’єрного та інклюзивного простору.

Документ передбачає не лише покращення доступності інфраструктури міст і громад, а й підтримку всіх громадян, які відчувають бар’єри в освіті, працевлаштуванні, започаткуванні своєї справи, отриманні послуг, доступі до інформації та інших сферах життя.

Розробка стратегії відбувалася у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу президента України. Над її створенням працювала міжвідомча робоча група Кабміну і з залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, бізнес-асоціацій та науковців.

"Для мене важливо, що Кабмін затвердив першу Нацстратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Мені здається, зараз вона дуже на часі. В суспільстві сформувався запит на безбар’єрність, і лише системні дії здатні руйнувати бар’єри в суспільстві. Стратегія – це перший, але важливий крок", – зауважила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що стратегія є важливим документом на шляху актуалізації теми безбар’єрності на рівні органів державної влади.

"Безбар’єрність як нова суспільна норма – це місток, який ще міцніше з'єднає Україну з прогресивними європейськими країнами, де принцип рівних прав та можливостей стоїть в основі усіх державницьких рішень", – зазначив Денис Шмигаль.

Уряд також підтримав утворення Ради безбар’єрності, яка здійснюватиме моніторинг виконання передбачених заходів Нацстратегії, сприятиме розробці та реалізації програм, звітуватиме про виконання цільових показників, а також готуватиме пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору.

До складу Ради безбар’єрності при Кабінеті міністрів увійдуть представники уряду, міжнародних організацій, громадські діячі, галузеві експерти.