Израиль готов начать передачу Украине 'военных средств', — Нетаньяху во время переговоров с Макроном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать передачу Украине "военных средств". О чем конкретно идет речь, он уточнять не стал.

Видео дня

Такое заявление Нетаньяху сделал во время переговоров с президентом Франции Эммануелем Макроном. Об этом сообщает Times Of Israel, ссылаясь на информацию собственных источников.

При этом премьер подчеркнул, что Израиль не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию.

Кроме того, Нетаньяху сказал Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве". Он объяснил, что не будет настаивать на своей роли посредника между Россией и Украиной, пока Россия, Украина и США не попросят его об этом.

Накануне Нетаньяху заявил, что готов пересмотреть свое отношение к оказанию военной помощи Украине, которую прежде Израиль не оказывал. Теперь правительство страны будет вести активные переговоры с США, чтобы, наконец, принять решение о передаче украинским военным оборонительных систем.

Израильский посол в Германии Рон Просор ранее заявил, что Израиль оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария переосмысливает политику нейтралитета и законы о реэкспорте оружия на фоне войны в Украине. Правительство страны рассматривает инициативы по предоставлению разрешения партнерам снабжать ВСУ оружием своего производства. Однако изменения могут наступить слишком поздно для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!