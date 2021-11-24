Из-за массового экспорта металлолома Украина теряет репутацию на мировых рынках, – Гужва

Украина должна ввести ограничения на экспорт лома, чтобы развивать не турецкую, а свою металлургию, и защитить украинского производителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игоря Гужвы.

По его словам, в результате массового вывоза лома из Украины, преимущественно в Турцию, отечественные меткомбинаты уже испытывают дефицит сырья и вынуждены простаивать. И дальше, если не ввести ограничения на вывоз лома, ситуация только ухудшится.

"Когда мы продаем сырье, мы получаем от этого только в государство экспортную пошлину 58 евро. Мы тем самым обеспечиваем сырьем турецкие предприятия - там, где производится сталь и металлопродукция. И эта продукция везется на международные рынки, куда могла бы ехать украинская металлопродукция. А мы тем временем вынуждены сами предприятия оставлять без сырья", - рассказал Гужва.

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По мнению эксперта, государство Украина из-за вывоза лома в больших объемах может потерять не только целую металлургическую отрасль, но и серьезно ухудшить свою репутацию на международной арене.

"Стратегическое сырье уезжает, у нас предприятия останавливаются. Вы понимаете, что для предприятий это очень сложная ситуация. Почему? Потому что предприятия занимаются не только закупкой лома и его переработкой. У них же есть какие-то контракты на реализацию готовой продукции. А если у нас есть сбои с поставками сырья, то у нас начинаются сбои с выполнением своих других контрактных обязательств по поставке готовой продукции. А это репутация страны, это репутация предприятия, ее очень просто потерять", - объяснил Гужва.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко подчеркнул, что установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт металлолома.