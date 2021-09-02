Из-за ГФС Украине можно забыть о НАТО и ЕС, – Кочетков

Пострадавшие от произвола следователей ГФС могут подать жалобу на действия силовиков. Но беда в том, что все эти заявления попадают на стол непосредственному начальнику проштрафившихся сотрудников.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Александр Кочетков.

Как вопиющий пример блогер вспоминает нашумевший скандал, когда следователи ГФС среди бела дня затолкали в служебную машину директора IT-компании "Техноложик" Юлию Шевчук и, угрожая пистолетом, выбили из нее "признательные" показания.

"Похоже, орлы из ГФС совсем потеряли берега. Потому что использование силы и применение оружия по закону возможны только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью граждан. Каким образом под это подпадает запугивание свидетелей?!", – отметил политолог.

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Пострадавшая от действий ГФС написала жалобу в центральный офис службы с просьбой провести расследование действий сотрудников налоговой милиции. Но заявление попало в руки начальника Третьего отдела расследования уголовных производств Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Максима Федосова, подчиненный которого – следователь Тарас Кручко, был идентифицирован пострадавшей.

Политолог не берется судить, если ли признаки правонарушений в работе "Техноложик", но уверен, что вину надо доказывать с документами в суде, а не с пистолетом в служебной машине.

"Мы никогда не станем цивилизованной страной, пока у нас существует бандитский беспредел силовиков, прикрываемый круговой порукой коррумпированных начальников. Не будем давать им законный отпор – потеряем и европейскую перспективу, а затем и страну целиком", – подытожил Кочетков.

Напомним, 30 июля 2021 года двое неизвестных затолкали в авто директора ООО "Техноложик" Юлию Шевчук, быстро показали какой-то документ и потребовали подписи под "признательным" заявлением. В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и отправить в следственный изолятор. Позже пострадавшая написала заявление в центральный офис ДФС с требованием провести служебное расследование инцидента.

Также жалоба на незаконные действия сотрудников ГФС, которые, возможно, участвовали в похищении директора ООО "Техноложик" Юлии Шевчук, направлена уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.