Из Украины в 2023-м выедет больше людей, чем вернется: в НБУ сделали заявление

В Украине в 2023 году продолжится выезд людей за границу. Только в 2024-м в страну должно вернуться больше граждан, чем уедет.

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При этом за границу в этом году уедет не так много украинцев, как это было в 2022-м. Об этом рассказал заместитель главы НБУ (Национального банка Украины) Сергей Николайчук в интервью "ЭП".

"Ожидаем, что выедут на 400 тысяч граждан больше, чем вернутся", – сказал Николайчук. По его словам, это связано с ситуацией в энергетике, которая усложняет условия проживания в отдельных областях Украины, а также с более высокими рисками безопасности.

При этом, по прогнозу, украинцы с 2024-го будут понемногу возвращаться в страну. Этот процесс будет постепенным и будет определяться условиями жизнедеятельности людей в Украине. Прогноз Нацбанка предполагает, что в 2024 году вернутся на 800 тысяч граждан больше, чем уедут за границу.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал OBOZREVATEL, что украинцам в странах Европы предлагают разную работу, однако для многих отраслей очень важно знание языка. Например, в Германии граждане часто ходят на курсы, где изучают немецкий язык и повышают свою квалификацию. Учитывая, как украинцы быстро приспосабливаются, после войны большая часть беженцев может не вернуться в страну.

Он отметил, что правительству следует пересмотреть миграционную стратегию и делать шаги к приглашению работников из-за границы, поскольку в противном случае в Украине не будет хватать кадров для восстановления.

OBOZREVATEL сообщал, что власти Чехии на законодательном уровне изменили правила предоставления денежной помощи беженцам из Украины. Взрослые украинцы, вынужденно переехавшие в Чехию, будут получать не 5000 крон (8250 грн) в месяц, а прожиточный минимум – 4860 крон (8000 грн).

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