Какую работу предлагают украинцам в Европе и сколько людей не вернутся после войны

Украинцам в странах Европы предлагают разную работу, однако для многих отраслей очень важно знание языка. Так, например, в Германии. Однако граждане часто ходят на курсы, где изучают немецкий язык и повышают свою квалификацию. Учитывая, как украинцы быстро приспосабливаются, после войны большая часть беженцев может не вернуться в государство.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Он отметил, что правительству следует пересмотреть миграционную стратегию и делать шаги к приглашению рабочих из-за границы, поскольку в противном случае в Украине не будет хватать кадров для восстановления.

"Если говорить конкретно в целом об украинцах, которые въехали в те или иные страны Европы, то в зависимости от местной ситуации на рынке труда украинцы могут рассчитывать на то, что они найдут себе работу. Есть потребность в Германии на квалифицированный персонал. Учитывая, что львиная доля тех, кто выехал в эту страну – это женщины и дети, большинство которых не знают местного языка, то они могут рассчитывать либо на государственные курсы, где они будут изучать язык и повышать свою квалификацию, либо, если у них есть соответствующая специальность, то могут работать по ней", – сказал эксперт.

Он отмечает, что в Германии около 3 тыс. украинских учителей уже работают в местных школах. Если речь идет о врачах, то для них нужно выучить немецкий язык, сдать соответствующие экзамены, а уже после этого они могут приступить к работе. Работа даже неквалифицированного персонала в сфере, например, гостинично-ресторанного бизнеса или ухода за пожилыми людьми все же предполагает, что люди должны знать немецкий.

"Поэтому это в какой-то мере ограничивает доступ украинцев к рынку труда этой страны. Тем не менее, украинцы активно учат немецкий язык, активно занимаются на курсах по повышению квалификации и я уверен, что с каждым днем все больше их будут находить себе работу. И вот тут появляется главный вопрос: после окончания войны все эти люди, которые выучили немецкий язык, повысили свою квалификацию и начали там зарабатывать уже заработную плату в соответствии с своей квалификацией будут возвращаться? Или женщины, у которых уже дети пошли в детские сады, школы или колледжи будут возвращаться в Украину, или будут ждать, когда к ним приедут их мужчины, которые после окончания войны не смогут найти себе работу в Украине? Это очень большой вопрос", – добавляет Воскобойник.

Послевоенная Украина – рабочих кадров будет не хватать

Серьезным вызовом для украинского государства будет то, что многие украинцы не вернутся. К примеру, в области строительства не хватало строителей даже до начала полномасштабной войны, подчеркивает Воскобойник.

"Как мы сможем отстраивать нашу страну, когда, на мой взгляд, с окончанием войны именно отрасль строительства будет одним из главных движений развития нашей экономики. Уничтожены целые города, имущественные комплексы, предприятия. Будет у государства потребность в людях, которые будут работать именно в этой области и поэтому уже сейчас украинское правительство должно пересматривать нашу миграционную стратегию, которая была развернута еще в 2017 году правительством Гройсмана", – указал эксперт.

По его словам, властям сейчас необходимо пересматривать, какие шаги уже были сделаны и что нужно предпринять, чтобы привлекать в Украину трудовых мигрантов. Именно это наиболее простой путь по активному привлечению рабочих рук и увеличению количества кадров в нашем государстве.

OBOZREVATEL сообщал, что Польша поможет Украине восстановить поврежденные из-за российской агрессии аэропорты и железнодорожное сообщение. Страны также обсудили усиление сотрудничества по реализации проекта высокоскоростной железной дороги.

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