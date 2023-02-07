Чехия изменила правила выплат украинским беженцам: какие теперь суммы

Власти Чехии на законодательном уровне изменили правила оказания денежной помощи беженцам из Украины. Теперь взрослые украинцы, которые вынужденно переехали в Чехию, будут получать не 5000 крон (8250 грн) в месяц, а прожиточный минимум – 4860 крон (8000 грн).

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На каждого ребенка дополнительно будет выплачиваться 3490 крон (5750 грн) в месяц. Такую норму предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал президент Чехии Петр Павел.

Правило автоматически увеличивает выплаты для пенсионеров и людей с инвалидностью. Они будут получать по 7290 крон (около 12 тыс. грн) в месяц. На детей с инвалидностью будет выплачиваться 5235 крон (8600 грн).

При этом выплаты не могут осуществляться для тех беженцев, чей доход превышает прожиточный минимум. В доход засчитывается как местная зарплата и другие поступления, так и денежные переводы из-за границы (то есть зарплата в Украине на удаленке, арендная плата за жилье и т. д.). Не считается доходом только помощь ЮНИСЕФ.

Кроме того, неработающих украинских беженцев раз в полгода планируют проверять на наличие "уважительной причины" для отсутствия трудоустройства. Это может быть, к примеру, уход за ребенком, учеба или достижение пенсионного возраста. Всех остальных "будут стимулировать" к выходу на роботу (какими методами, в законе не указано).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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