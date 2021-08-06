Ни для кого не секрет, что украинские IT-специалисты сильно ценятся на рынке, а отечественные стартапы вывели нас на конкурентный международный уровень. Страна стала крупным игроком на технологической арене: штат IT-специалистов приближается к 200 000 разработчиков. Можно надеяться, что в ближайшие годы мы не испытаем больших потрясений, и IT-рынок будет процветать, а партнерские отношения приносить пользу участникам рынка.

Информационные технологии — один из ключевых секторов, вносящих вклад в экономику страны. Статистические данные, представленные различными организациями для анализа ‘Ukraine: the country that codes’, демонстрируют стремительный рост. Вот несколько фактов из вышеуказанного отчета, подтверждающих эту тенденцию:

1) ИКТ стали третьей по величине отраслью экспортных услуг, на которую приходится более 20% всего украинского экспорта услуг;

Видео дня

2) в Украине более 1600 IT-сервисных компаний;

3) кадровый резерв в Украине составляет 185 000 IT-специалистов;

4) Украина занимает 20-е место в рейтинге самых привлекательных направлений для аутсорсинга в рейтинге A.T. Kearney Global Services Location Index;

5) более 100 компаний из списка Fortune 500 являются клиентами украинских IT-компаний.

Государственная служба статистики Украины предоставила для анализа данные, согласно которым сектор ИКТ принес экономике $1,5 млрд в январе-сентябре 2018 и составил 16,7% от объема экспорта украинских услуг. Так ИКТ — третья по прибыльности отрасль экспорта услуг. Для сравнения: первое место заняла сфера транспортировки, в частности газотранспортная система Украины.

Стоит упомянуть, что значительную долю IT-рынка составляют финансовые услуги и ecommerce.

Ниже я добавила список ответвлений, в которых наиболее успешно реализуются задумки украинских разработчиков. Значительную долю занимают финансовые услуги и ecommerce.

Польша уже сегодня "забирает" наших программистов, предлагая специальные условия работы в ЕС, а также жилье для всей семьи. Государство разработало программу Poland. Business Harbour, по которой разработчики из Украины могут получить высокооплачиваемое место в одной из компаний-партнеров инициативы.

Политическая и финансовая нестабильность, низкий уровень зарплат и жизни стимулируют отток специалистов из Украины. Многие программисты пока работают на аутсорсе, выбирая в основном работодателей из США, Германии, Нидерландов, Великобритании. Однако турбулентность в стране формирует барьеры как для работы тут, так и для создания собственных компаний, стартапов.

Сложно не заметить пустеющий рынок IT-специалистов в Украине. Мы задаем себе вопрос, что же они ищут за границей? Заинтересованность и финансирование! Привлечь в стране стартовые инвестиции в проект гораздо сложнее, чем в той же Польше, а поддержку от государства как финансовую, так и регуляторную я вообще не упоминаю.

Если абстрагироваться от общей политической и экономической ситуации, то и Украина не стоит на месте. В стране также создаются хабы, в которых потенциальные идеи превращаются в реальные проекты. Среди самых известных IT-городков: UNIT.city, LvivTech.City, Innovation District IT Park. Центрами дислокации IT-специалистов в Украине считаются Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса. Иногда мы наблюдаем и обратный процесс: экс-гуглеры возвращаются и реализовывают проекты в Украине.

Учитывая растущую роль IT-индустрии в ВВП страны, украинскому правительству стоит проводить множество реформ, чтобы способствовать ее дальнейшему развитию. Помимо государства важную роль играет и заинтересованность бизнеса, который обеспечивает наибольшую финансовую поддержку. Суммируя, нам не стоит недооценивать украинскую IT-индустрию!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.