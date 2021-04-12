ІСС Ukraine призвала продолжить действие экспортных пошлин на экспорт металлолома

Мария Шевчук Экономика 17:30, 12.04.2021 Обновлено: 17:37, 12.04.2021

Международная торговая палата Украины обратилась с открытым письмом к председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуси в котором призывает поддержать законопроект 5175, который предусматривает сохранение ставки вывозной пошлины черных металлов на уровне 58 евро за тонну до 2027 года.

ІСС Ukraine считает, что Украина получит значительно больше экономических достижений при ограничении экспорта металлолома, чем открыв для него границы. Тем более, учитывая экономические реалии, европейские страны также рассматривают аналогичные меры по защите собственных рынков

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Воин ВСУ погиб под прицельным огнем на Донбассе

США предупредили Россию о последствиях в случае продолжения агрессии против Украины

У Путина закончились козыри

С начала года на Донбассе погибли 26 украинских военных

В Полтаве беременную с COVID-19 срочно оперировали, чтобы спасти ребенка. Фото