ІСС Ukraine закликала продовжити дію експортних мит на експорт брухту

Марія Шевчук Економіка 17:30, 12.04.2021 Оновлено: 17:37, 12.04.2021

Міжнародна торгова палата України звернулася з відкритим листом до голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, в якому закликає підтримати законопроєкт 5175, який передбачає збереження ставки вивізного мита чорних металів на рівні 58 євро за тонну до 2027 року. ІСС Ukraine вважає, що Україна отримає значно більше економічних здобутків при обмеженні експорту брухту, аніж відкривши для нього кордони. Тим більше, зважаючи на економічні реалії, європейські країни також розглядають аналогічні заходи із захисту власних ринків

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