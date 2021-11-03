Инвестиции в 'Большую стройку' дорог Украины в 2021 году составят порядка 110 млрд грн

В прошлом году в строительство дорог по программе "Большая стройка" государство проинвестировало 107 млрд гривен, а по результатам этого года расходы будут еще больше. Об этом в интервью "Бабель" рассказал консультант президентской программы Юрий Голик.

"Дорожный фонд делится на: 5% на безопасность дорожного движения — это отдельная программа, 60% идет на Укравтодор, 35% идет на областные администрации. Кроме того, из этой суммы вычитаются проценты по кредиту, которые должны заплатить по международным обязательствам. В прошлом году выделили 85 млрд на дороги Укравтодора и где-то 22 млрд на дороги областных администраций. Вот 107 млрд дошли до ремонтов дорог. В этом году эта сумма будет больше — где-то 110 млрд", - пояснил Голик.

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При этом 1 км дорог в Украине стоит порядка 15-20 млн гривен и обходится дешевле, нежели в Европе, за счет более низких зарплат.

Эффект от программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже заметен в экономике. Голик напомнил, что, по расчетам Нацбанка, в 2020 году вклад "Большой стройки" в ВВП страны составил 2,8%.

"Тот же Игорь Смелянский (глава "Укрпочты" - ред.) скажет, что в этом году уменьшились затраты на эксплуатацию машин. Уменьшилось время доставки почты. Стали ездить прямее, быстрее, перестали ремонтировать машины. А еще — так банально сшивается страна. Проблема же "ДНР", "ЛНР" в чем — 80% жителей оккупированных территорий раньше никогда дальше Мелекино на Азовском море не выезжали", — подчеркнул Голик.

Напомним, Министерство экономики заявило, что за январь-сентябрь 2021 года производство строительной продукции выросло на 3,2% на фоне масштабных ремонтов дорог по программе "Большая стройка".