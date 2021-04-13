Игнорируя скандалы вокруг Наблюдательного совета УЗ, Кабмин становится соучастником коррупции, – Омелян

Отсутствие реакции со стороны президента и правительства на скандальные расходы на содержание членов Наблюдательного совета "Укрзалізниці" автоматически делает их соучастниками коррупции. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя обнародованные в СМИ факты относительно миллионных затрат на обслуживание и досуга членов Наблюдательного совета УЗ.

"Этот вопрос уже к правительству и самого президента. Если они знают о многочисленных фактах коррупции и злоупотребления в "Укрзалізниці", но не реагируют на них - это значит, что они являются участниками этих схем. И должны нести тогда уже полную ответственность сами", - сказал Омелян.

По его мнению, правительство должно провести специальное заседание по ситуации в "Укрзалізниці" и в срочном порядке найти решение многочисленных проблем компании, в частности приостановить действие коррупционных схем, по которым УЗ находится в катастрофическом состоянии.

"С января, когда начала работу Временная следственная комиссия ВР, надеялись, что она заслушает не только Наблюдательный совет, но и правление и правоохранительные органы, а также основные компании, которые пользуются услугами "Укрзалізниці", чтобы решить проблемы, возникающие перед всеми. Этого сделано не было. Просто было отправлено в отставку менеджмент. А все остальные фигуранты остаются на своих местах. Правительство вообще не занимается вопросами компании, на которой процветают коррупционные схемы, злоупотребления и неэффективного управления ", - отметил Омелян.

Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Волна", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

Экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета