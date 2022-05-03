Хотят отрезать поставки топлива и вооружения из ЕС в Украину: Геращенко назвал цели авиаударов РФ по Львову

Ракетные удары рашистов по Львову были сконцентрированы на уничтожение энергетической инфраструктуры компании "Укрзалізниця". Их цель – снизить пропускную способность по подвозу топлива, продовольствия и вооружения.

"Цель русских ублюдков – уничтожить электрическую тягу на магистралях связывающих ЕС с Центральной Украиной, чтоб снизить пропускную способность по подвозу топлива, продовольствия и вооружения", – написал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 3 мая.

Он также добавил, что реализовать запланированное у террористов не получится. "Не будет электротяги, повезем на тепловозах или на грузовиках. В крайнем случае, как в те времена когда козаки били москалей – повезем снаряды на волах, но выкинем из Украины всю вашу бл*дскую нечисть", – написал Геращенко.

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Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что рашистские войска нанесли удары по шести железнодорожным станциям. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали должны прояснить после окончания воздушной тревоги, написал он в Telegram.

Сегодня вечером, 3 мая, во Львове прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что их было по меньшей мере пять.

Отметим, что в этом момент во Львовской области, как и почти по всей стране, была объявлена воздушна тревога. Информацию о взрывах во Львове подтвердил мэр города Андрей Садовый.

"В части города перебои с электроснабжением", – написал Садовый. Он добавил, что в результате ракетного удара оккупантов повреждены две электроподстанции.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что по Львовщине нанесли ракетные удары. Вражеские снаряды попали по электрическим подстанциям. По его данным, предварительно, повреждены три из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Захватчики нанесли удар по акватории Очакова, а в Херсонской области прогремели взрывы.