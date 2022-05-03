Оккупанты нанесли удар по акватории Очакова, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации в регионах

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Захватчики нанесли удар по акватории Очакова, а в Херсонской области прогремели взрывы.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро вторника, 3 мая, которой располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью было тихо на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Киевщине, Днепропетровщине и Полтавщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Запорожской, Черниговской и Тернопольской областях.

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В Одессе ночь тоже прошла спокойно. Однако в понедельник вечером враг нанес ракетный удар, в результате которого было повреждено одно из религиозных сооружений. Также есть попадание в объект инфраструктуры города Одессы и в жилое здание. Из-за действий оккупантов погиб 15-летний парень, еще одна девушка получила ранения, а с находившимися в месте удара другими людьми сейчас работают психологи.

В Харьковской области ночью рашисты обстреляли областной центр. Информации о пострадавших пока нет. Также захватчики атаковали Харьковский район, в результате этого утром возник пожар на одном из предприятий. Данных о раненых пока нет, на месте работают спасатели.

Кроме того, в течение суток оккупанты обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи. Жертв нет.

В Луганской области основные усилия рашисты сосредоточили на установлении контроля над Рубежным и Попасной. В понедельник вечером они произвели мощный обстрел Рубежного, а во вторник утром – Новодружеска. Детали о пострадавших и последствиях обстрелов выясняются.

На Донетчине с пяти утра продолжается обстрел Угледара. Рашисты атакуют его из артиллерии. На данный момент известно о трех погибших среди мирных граждан. Также под постоянными обстрелами оккупантов находятся Лиман и Авдеевка.

В регионе продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны. В частности, процесс эвакуации идет в Мариуполе.

В Херсонской области ситуация остается сложной, во всем регионе продолжаются взрывы и обстрелы. Стабильно критическая ситуация остается в оккупированных селах.

В Николаевской области вчера вечером были обстрелы, в частности, оккупанты нанесли удар по акватории города Очаков. Также был совершен обстрел областного центра. Пока информации о пострадавших нет. Детали выясняются.

Отметим, что на 69 сутки войны против Украины путинская армия пытается установить полный контроль над населенными пунктами на Донецком направлении, чтобы продвинуться в сторону Лимана и Славянска. Захватчики продолжают обстреливать Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что РФ бросила на войну с Украиной все силы из Крыма и понесла колоссальные потери. В частности, потери батальонных тактических групп врага, воевавших на Херсонщине, составили 75%.