Гройсман о годе правительства Шмыгаля: безумный рост государственных долгов и снижение реальных доходов украинцев

Украина возвращается в далекое прошлое, когда в экономике государства в основном росли долги и при этом уменьшались реальные доходы украинцев.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Хотел бы иметь возможность сказать, что ситуация развивается в правильном направлении, но, к сожалению, нет никаких оснований говорить так. Заложники этого – обычные украинцы. Страна стала сильнее, защищеннее? Нет! У нас по всем позициям отрицательный показатель. И это – ответственность правительства Украины!" – сказал Гройсман.

Политик обратил внимание, что оправдание падение экономики пандемией – это неадекватная позиция, хотя бы потому, что в 2014-2016-2019 годах Украина столкнулась с блокировкой 20% экономики из-за войны на Донбассе, с необходимостью быстро переориентировать рынки сбыта, с другими вызовами. И при этом экономика росла.

"При нашем правительстве мы росли в капитальных инвестициях – около 600 млрд грн в год. В 2020 году из-за COVID-19 показатель падал – на 204 млрд. грн. И это степень ответственности правительства", – сказал Гройсман.

"Мы потеряли 204 млрд грн капинвестиций. Это значит, что мы будем делать меньше вещей (на этот показатель). Что делает правительство? Говорит о программе "5-7-9". Выдали по ней 21 млрд. грн. Они оказали поддержку 10% тех, кто нуждался в поддержке", – подчеркнул политик.

По словам Гройсмана, прогнозы о росте экономики в 2021 году также сомнительны, ведь причинами роста станут рост сырьевых рынков и рост расходов украинцев на отопление и горячую воду.

"У меня душа болит! Мы возвращаемся в прошлое. Будет наращивание долгов, снижение темпов роста доходов людей. Что происходит в образовании, медицине, культуре, децентрализации, с тарифами – никто не может сказать", – добавил он