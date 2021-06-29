Голобуцкий об 'атаке' Новикова на Кабмин: он начал собственную политическую карьеру

Заявления главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова о законности назначения Юрия Витренко свидетельствуют о его намерении начать собственную политическую карьеру.

Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Действия главы НАПК Новикова свидетельствуют о том, что он фактически начал свою политическую карьеру. И вот почему. Во-первых, ранее Новиков неоднократно заявлял, что конфликта интересов при назначении Витренко нет. Теперь от радикально изменил позицию. Во-вторых, даже если бы нарушение закона было, то по процедуре НАПК должно было обращаться в суд, а не делать предписание Кабмину", – написал Голобуцкий.

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По его мнению, Новиков решил воспользоваться тем, что антикоррупционная ниша сейчас свободна, и начал наращивать собственную имиджевую капитализацию.

"Очевидно, что сейчас в публичной политике антикоррупционная ниша свободна. Многие политики, которые ее занимали, или пошли в госструктуры, или перессорились между собой. Не исключено, что господин Новиков хочет воспользоваться этой ситуацией", – считает Голобуцкий.

По мнению политтехнолога, таким образом Новиков начал собственную политическую карьеру и вскоре появится в каком-то политическом проекте.

"Атака на Кабмин призвана восприниматься как вызов власти. Поэтому не удивлюсь, если скоро станет официально известно о личных политических амбициях главы НАПК. Или о его переговорах об участии в уже существующих политических проектах", – подытожил Голобуцкий.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракта с ним как незаконных. В предписании НАПК указывает, что законодательство предусматривает запрет для публичного лица после увольнения в течение года быть назначенным руководителем организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. Вместе с тем, по мнению Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, сама процедура выполнения решения – непонятная и имела правовые противоречия:

• какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с Юрием Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?

• Зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?

• На момент принятия распоряжения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?